Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Vormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 92,28 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 92,28 CHF zu. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 92,30 CHF. Bei 92,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185.232 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 108,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.04.2024 bei 89,52 CHF. Mit Abgaben von 2,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,45 CHF je Nestlé-Aktie an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,97 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

