Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 92,30 CHF.

Um 11:48 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 92,30 CHF nach oben. Bei 92,38 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 92,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 657.471 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 108,50 CHF erreichte der Titel am 04.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 14,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 89,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 109,45 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,97 CHF in den Büchern stehen haben wird.

