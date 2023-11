Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Dienstagvormittag ins Minus

28.11.23 09:23 Uhr

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 99,55 CHF. Bei 99,51 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,90 CHF. Zuletzt wechselten 55.628 Nestlé-Aktien den Besitzer. Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 17,37 Prozent wieder erreichen. Am 23.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,09 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 2,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,73 CHF je Nestlé-Aktie aus. Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können. Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,85 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende mit Abgaben Börse Zürich in Rot: SPI zum Handelsende in der Verlustzone Minuszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com