Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag kaum bewegt

Die Aktie von Nestlé hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 78,12 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 78,12 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 78,26 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 77,32 CHF. Bei 78,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.587.992 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 100,56 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 22,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,78 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,03 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,61 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

