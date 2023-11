Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Kursplus

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 99,63 CHF.

Um 11:48 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 99,63 CHF zu. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,76 CHF aus. Mit einem Wert von 99,55 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 241.401 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,27 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,09 CHF am 23.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 117,50 CHF an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,85 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

