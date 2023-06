Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Netflix 369,35 EUR

Das Papier von Netflix legte um 09:19 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 370,15 EUR. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 370,15 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 368,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 263 Netflix-Aktien.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 377,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 1,85 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,02 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 57,31 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 345,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.161,50 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.867,77 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 vorlegen.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

