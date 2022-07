Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag im Aufwind

Die Netflix-Aktie konnte um 01.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 171,86 EUR. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 172,12 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.815 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 617,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,17 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 10,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 303,71 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix ließ sich am 19.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.867,77 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.163,28 USD in den Büchern standen.

Am 19.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 17.07.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 10,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

