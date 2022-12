Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagmittag mit Kursplus

Die Netflix-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 292,70 EUR. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 293,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 292,10 EUR. Bisher wurden heute 2.715 Netflix-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2021 bei 575,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Bei 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 87,77 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,00 USD aus.

Am 18.10.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,19 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.925,59 USD im Vergleich zu 7.483,47 USD im Vorjahresquartal.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.01.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 10,25 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

