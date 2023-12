Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Notierung im Blick

Die Aktie von Netflix zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 474,20 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:00 Uhr die Netflix-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 474,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1.801 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 485,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 2,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 273,41 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 73,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 440,00 USD.

Am 18.10.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,10 USD je Aktie in den Büchern standen. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.541,67 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.925,59 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 18.01.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,13 USD fest.

Redaktion finanzen.net

