Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag leichter

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 396,44 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 395,90 USD. Mit einem Wert von 402,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.450.194 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 407,52 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,79 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 58,56 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 345,14 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 18.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.161,50 USD – ein Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.867,77 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

