Netflix Aktie News: Netflix steigt am Dienstagvormittag

Um 05.07.2022 09:22:00 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 173,02 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 173,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 173,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,00 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 303,71 USD.

Am 19.04.2022 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,53 USD, nach 3,75 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,83 Prozent auf 7.867,77 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.163,28 USD erwirtschaftet worden.

Am 19.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 17.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 10,87 USD je Aktie aus.

