Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Netflix zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 1.013,35 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 1.013,35 USD zu. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 1.013,48 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.007,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 108.815 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2025 markierte das Papier bei 1.013,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (542,04 USD). Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 86,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.012,14 USD.

Netflix ließ sich am 21.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 2,15 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 10,19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 22.04.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 24,77 USD je Aktie.

