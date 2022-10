Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 3,4 Prozent auf 240,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 244,30 EUR. Bei 239,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5.007 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 617,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,04 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,35 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 261,75 USD.

Netflix ließ sich am 19.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,97 USD je Aktie gewesen. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.970,14 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.341,78 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.10.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 17.10.2023.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Vom Buchhändler zum größten Online-Versandhaus der Welt - So lief der Aufstieg von Amazon

September 2022: Analysten sehen Potenzial bei Netflix-Aktie

Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix