Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteuert sich am Mittag

Die Netflix-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 222,55 EUR. Bei 223,00 EUR erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 218,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.836 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,97 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 155,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 42,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 263,38 USD angegeben.

Am 19.07.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 7.970,14 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.341,78 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2022 terminiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 10,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

