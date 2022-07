Netflix Aktie News: Netflix am Freitagnachmittag im Minusbereich

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 180,56 EUR ab. Die Netflix-Aktie sank bis auf 180,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 184,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.246 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 70,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (155,88 EUR). Abschläge von 15,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 288,71 USD an.

Am 19.04.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,53 USD, nach 3,75 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.867,77 USD – ein Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.163,28 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Netflix am 19.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.07.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 10,87 USD im Jahr 2022 aus.

