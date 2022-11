Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag gefragt

Um 04:22 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 259,75 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 262,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 257,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.754 Netflix-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 57,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 66,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 289,75 USD.

Am 18.10.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.925,59 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.483,47 USD erwirtschaftet worden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.01.2023 präsentieren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

