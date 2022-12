Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,7 Prozent auf 294,95 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 295,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 293,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.691 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 560,90 EUR erreichte der Titel am 08.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 47,41 Prozent zulegen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 89,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 292,00 USD an.

Netflix ließ sich am 18.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.925,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.483,47 USD in den Büchern gestanden.

Am 17.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,25 USD je Netflix-Aktie belaufen.

