Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 453,89 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 453,89 USD. Bei 454,62 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 450,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 483.303 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 485,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 6,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 273,41 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 440,00 USD für die Netflix-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,73 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.541,67 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD in den Büchern standen.

Am 18.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen