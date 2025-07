Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 1.271,28 USD ab.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1.271,28 USD. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 1.267,36 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1.273,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 76.193 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 588,43 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.184,17 USD angegeben.

Netflix ließ sich am 17.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,28 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,38 Mrd. USD – ein Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 9,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 17.07.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 16.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,53 USD je Aktie belaufen.

