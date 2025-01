Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 849,18 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 849,18 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 845,67 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 866,40 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 167.876 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 941,61 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 10,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (475,32 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 44,03 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 794,29 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 17.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,80 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,54 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,78 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Netflix wird am 21.01.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 15.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Netflix.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,80 USD je Netflix-Aktie.

