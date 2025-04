Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 1.072,15 USD.

Das Papier von Netflix legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 1.072,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 1.078,16 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.048,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 276.592 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.078,16 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Bei 544,25 USD fiel das Papier am 02.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.089,17 USD angegeben.

Am 17.04.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 6,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 5,40 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,38 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.07.2025 erfolgen.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 25,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

