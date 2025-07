Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 1.209,54 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Netflix-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 1.209,54 USD. Bei 1.216,61 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 1.198,61 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.205,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 227.613 Netflix-Aktien.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 10,86 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 588,43 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 105,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.

Netflix gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 7,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 4,88 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 15.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie dennoch tiefer: Netflix steigert Gewinn stärker als erwartet

Ausblick: Netflix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Netflix-Aktie gefragt: Bernstein hebt Ziel für Netflix an