Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 383,60 USD.

Um 12:03 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 383,60 USD ab. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 4.235 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 485,00 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 26,43 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 211,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 454,29 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,20 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.187,30 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.970,14 USD eingefahren.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 15.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,86 USD je Aktie belaufen.

