Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 303,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 548 Netflix-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (396,50 USD) erklomm das Papier am 30.03.2022. Gewinne von 23,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2022 Kursverluste bis auf 162,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 86,48 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 310,14 USD je Netflix-Aktie aus.

Netflix gewährte am 19.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7.852,05 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.709,32 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 18.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Netflix dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 11,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

