Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochmittag billiger

Die Netflix-Aktie musste um 22.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 159,12 EUR abwärts. Die Netflix-Aktie sank bis auf 157,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 161,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.335 Netflix-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,60 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 2,08 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 313,71 USD je Netflix-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.04.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,75 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,83 Prozent auf 7.867,77 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.163,28 USD erwirtschaftet worden.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2022 wird am 19.07.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 17.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 11,98 USD je Aktie aus.

