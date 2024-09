Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 708,46 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 708,46 USD. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 712,00 USD zu. Bei 702,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 92.528 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2024 bei 715,66 USD. Mit einem Zuwachs von 1,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 344,73 USD erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 51,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 663,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,35 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,53 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 8,19 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 17.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 19,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

