Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Mittag fester

Um 12:04 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 293,05 EUR. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 295,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 295,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.172 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 617,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 52,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (155,88 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 88,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 289,75 USD.

Am 18.10.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.925,59 USD – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.483,47 USD erwirtschaftet hatte.

Am 17.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,21 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie im Fokus: Wie steht es um einen dritten Aktiensplit bei Netflix?

Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel zweistellig im Plus: Netflix übertrifft Erwartungen - Analysten heben Ziele für Netflix an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com