Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Netflix-Aktie bewegte sich um 09:20 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 334,05 EUR. Bei 334,50 EUR erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 332,55 EUR. Bei 332,55 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 466 Netflix-Aktien gehandelt.

Bei 349,95 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2022 bei 158,02 EUR. Abschläge von 52,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 340,14 USD je Netflix-Aktie an.

Am 18.04.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent auf 8.161,50 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.867,77 USD in den Büchern gestanden.

Am 17.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,17 USD je Netflix-Aktie.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com