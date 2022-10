Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittwochmittag tiefer

Die Netflix-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 288,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 287,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 288,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.007 Netflix-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,60 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. 53,28 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 85,11 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 289,75 USD.

Am 18.10.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei 3,10 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,19 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.925,59 USD – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.483,47 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.01.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 10,25 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

