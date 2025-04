Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Netflix-Kurs

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 1.100,31 USD.

Die Netflix-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 1.100,31 USD abwärts. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 1.095,60 USD. Bei 1.103,92 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 147.230 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2025 bei 1.113,98 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 1,23 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 544,25 USD. Dieser Wert wurde am 02.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 50,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.089,17 USD angegeben.

Am 17.04.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 6,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 5,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 16.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,46 USD fest.

Redaktion finanzen.net

