Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteuert sich am Freitagvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Netflix. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 357,10 EUR nach oben.

Die Netflix-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:17 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 357,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 357,10 EUR. Mit einem Wert von 356,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 154 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 432,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 21,07 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 218,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,69 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 454,29 USD für die Netflix-Aktie.

Am 19.07.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.187,30 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.970,14 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,86 USD je Netflix-Aktie.

