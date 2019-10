Analyst: Auf diese Produkte können sich Apple-Fans 2020 freuen

• Der Analyst Ming-Chi Kuo veröffentlicht Apple-Prognosen für 2020• AR-Brillen, iPhone SE 2, iPad Pro und neues MacBook• Günstigeres iPhone wahrscheinlich bald ab 400 US-Dollar erhältlich

Neues iPhone

Ming-Chi Kuo ist Analyst bei TF International Securities, einem Finanzdienstleistungskonzern im asiatisch-pazifischen Raum. Er sammelt Informationen über Apple-Aktivitäten und übersetzt die von ihm gesammelten Daten in Research-Notizen für Kunden. Somit bieten seine Forschungsberichte oft einen Überblick über Apples Zukunftspläne und kommende Produktneuheiten. Auch für das Jahr 2020 hat der Analyst wieder einige Thesen zu möglichen neuen Produkten aufgestellt. So glaubt Ming-Chi Kuo, dass der iKonzern sich bereits auf die Veröffentlichung des iPhone SE 2 vorbereitet. Optisch soll das Gerät dem iPhone 8 sehr ähnlich sein, genauso wie das ursprüngliche iPhone SE eine angepasste Version des iPhone 5s-Gehäuses war. Laut Kuo wird das iPhone SE 2 in Speicherkonfigurationen mit 64 GB und 128 GB und mit den drei Farboptionen Silber, Grau und Rot erhältlich sein. Er sagt auch voraus, dass der Startpreis für das neue, günstigere iPhone bei rund 400 US-Dollar liegen wird. Kuo hält es für sehr wahrscheinlich, dass Apple das iPhone SE 2 bereits im ersten Quartal des nächsten Jahres ankündigen wird und es somit als eines der ersten neuen Produkte vorstellt. Für den Anaylst ist das 400-Dollar-Modell ein potenzieller Wachstumstreiber.

Einführung von AR Glasses

Für das zweite Quartal des nächsten Jahres geht der Analyst davon aus, dass Apple sein Augmented-Reality-Headset oder AR-Brillen für das iPhone auf den Markt bringen wird. Bereits in vorigen Berichten hatte Kuo verkündet, dass Apple Ende 2019 bereits mit der Produktion des Headsets beginnen würde und es 2020 auf den Markt bringt. Hinweise für die Bestätigung dieser Theorie tauchten kürzlich auch im Code von iOS 13 auf. Kuo geht davon aus, dass Apple mit bislang unbekannten Drittfirmen bei der Produktion zusammenarbeiten wird. Die AR-Brille soll dann, wie die originale Apple Watch, als iPhone- Zubehör fungieren, sodass das iPhone einen Großteil der Rechenleistung liefert und die Brille keine umständlichen Schaltkreise benötigt.

5G-iPhone, neues MacBook Pro und iPad

Kuo ist sich sicher, dass Apple im Laufe des Jahres 2020 auch eine neues MacBook Pro auf den Markt bringen wird. Über den genauen Zeitpunkt äußerte er sich zwar nicht, sagte aber voraus, dass Apple bei dem neuen Laptop wieder auf eine klassische Tastatur statt des umstrittenen Butterfly-Keyboards setzen wird. Im September 2020 sollen dann die rundum erneuerten iPhones unter dem Namen iPhone 12 auf den Markt kommen. Die Smartphones der nächsten Generation sollen dann mit einem 5G-Modem ausgestattet sein und OLED-Displays haben. Kuo geht davon aus, dass Apple-Fans im ersten Quartal 2020 auch ein neues Modell des iPad Pro erwarten dürfen, das mit einem sogenannten Time-of-Flight-Sensor zur besseren 3D-Raumerfassung ausgestattet ist. Dieser spezielle Sensor soll dazu beitragen, eine bessere Augmented-Reality-Leistung zu erzielen und somit zukünftiges Zubehör unterstützen.

