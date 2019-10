Apple iPhone für den kleinen Geldbeutel: Wie das iPhone 11 - nur kleiner und günstiger

• Neues iPhone für preissensible Kunden im nächsten Jahr• iPhone SE2 im Gewand des iPhone 8, mit A13-Prozessor des iPhone 11• Vor allem für Nutzer des iPhone 6 interessant

Apples iPhones sind ziemlich beliebt. Trotz der relativ hohen Preise gehören sie zu den meist verkauften Smartphones weltweit. So konnte der iKonzern im zweiten Quartal dieses Jahres gut 36,5 Millionen iPhones absetzen. Zwar lag das von Tim Cook geleitete Unternehmen damit hinter Samsung und Huawei auf Platz drei, was die Anzahl der verkauften Einheiten anging, doch durch die unerwartet große Beliebtheit der neuen 11er-Reihe könnte Apple im Weihnachtsgeschäft wieder den Sprung vor Huawei schaffen. Damit auch Leute mit etwas kleinerem Geldbeutel sich Apple-Geräte leisten können, bietet das Unternehmen immer öfter auch Low-Budget-Versionen seiner Smartphones an. So beispielsweise das iPhone XR, die etwas günstigere iPhone-X-Variante, die aber immer noch in einer ziemlich hohen Preisklasse spielt. Erheblich günstiger war das iPhone SE, das 2016 vorgestellt wurde, und im Design der iPhone 5s mit Software des damals aktuellen 6er-iPhones daherkam. Zur Einführung wurde es in Deutschland für 489 Euro verkauft. Ein neues iPhone SE für preissensible Kunden könnte im ersten Quartal des nächsten Jahres kommen.

iPhone SE2 im Frühjahr 2020?

Davon geht zumindest der Analyst bei TF Securities Ming-Chi Kuo aus. Der Apple-Experte lag mit vielen Vorhersagen zum iKonzern in der Vergangenheit richtig, weshalb seinen Aussagen Glauben geschenkt werden könnte. Er prophezeit eine richtige Low-Budget-Version des iPhones, das SE2, die für viele interessant sein dürfte.

So soll das iPhone SE2 im Frühling 2020 auf den Markt kommen. Optisch soll es am iPhone 8 orientiert sein, allerdings mit derselben Leistung, wie das iPhone 11 momentan hat. Somit könnte das SE2 wie das iPhone 8 einen 4,7 Zoll großen Bildschirm besitzen, der beinhaltete Prozessor ist wie im iPhone 11 ein A13er.

4,7 Zoll großer Bildschirm, günstiger Preis

Mit einem 4,7-Zoll-Bildschirm wird das SE2 deutlich größer sein als das Ursprungsmodell SE von 2016, das eine Bildschirmdiagonale von 4 Zoll - wie das 5er iPhone - hatte. Kuo spricht davon, dass das iPhone SE2 das beste Upgrade für diejenigen sei, die momentan noch das iPhone 6 nutzen. Seinen Schätzungen zufolge seien dies rund 100 Millionen Apple-Kunden.

Der Preis des iPhone SE2 könnte laut Analysten-Meinung ähnlich wie das des ersten SE sein und außerdem unter dem momentanen Preis für das iPhone 8 liegen. Kuo beschreibt das iPhone SE2 sogar als Schlüssel-Wachstumstreiber fürs Apple-Geschäft im nächsten Jahr. Gut 30 bis 40 Millionen der Geräte könnten ausgeliefert werden.

Kamera schlechter als beim iPhone 11 und keine FaceID

Um den günstigeren Preis realisieren zu können, muss Apple natürlich auch kleinere Abstriche am Gerät vollziehen. So wird die Kamera voraussichtlich nicht dem Stand des 11er-iPhones entsprechen, sondern qualitativ minderwertiger sein. Außerdem ist zu vermuten, dass das iPhone SE2 noch einen Homebutton besitzt - wie das iPhone 8, in dessen Hülle es daherkommen wird - und die Entsperrung per FaceID noch nicht möglich sein wird.

Ob das iPhone SE2 wirklich zu diesen Konditionen kommt, bleibt abzuwarten. Da der TF-Securities-Analyst in der Vergangenheit aber oft den richtigen Riecher hatte und auch andere Quellen von einem preisgünstigen iPhone-Modell für 2020 berichten, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es wirklich kommen wird. Apple-Fans dürfen also gespannt sein.

Redaktion finanzen.net

