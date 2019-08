Pfizer investiert hunderte Millionen Dollar in Gentherapie

Der US-Pharmakonzern Pfizer will nach eigenen Angaben auf dem Campus in Sanford für rund 500 Millionen US-Dollar eine Produktionsstätte für Gentherapien errichten. Dadurch würden etwa 300 neue Arbeitsplätze in Sanford schaffen, wo derzeit 650 Mitarbeiter beschäftigt seien, heißt es in einer Mitteilung.

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)

