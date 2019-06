Airbus-Bestellungen: American Airlines, Qantas, Indigo Partners, Accipiter und China Airlines setzen auf Airbus

Qantas bestellt bis zu 36 neue Airbus A321XLR

Airbus hat einen weiteren Kunden für seinen neuen Langstrecken-Maschine A321XLR. Die australische Fluggesellschaft Qantas hat eigenen Angaben zufolge bis 36 Exemplare des Typs bestellt. Airbus hatte die Maschine kurz zuvor bei der Paris Air Show vorgestellt.

Qantas will 26 bestehenden Bestellungen von A321neo-Maschinen in die neue A321XLR ändern. 10 Maschinen des neuen Modells sollen hinzukommen.

Indigo Partners will 50 Airbus A321XLR bestellen

Airbus kann seinen Kundenstamm für das neue Langstreckenflugzeug A321XLR weiter ausbauen. Wie das Unternehmen mitteilte, will der Finanzinvestor Indigo Partners für drei seiner Airlines 50 Exemplare der Maschine bestellen. Die Absichtserklärung umfasst die Neubestellung von 32 Maschinen und die Umwandlung einer Order über 18 A320neo in A321XLR-Flugzeuge. Wizz Air soll davon 20 Maschinen bekommen, Frontier 18 und Jetsmart 12.

China Airlines setzt auf den A321neo von Airbus

Die taiwanische China Airlines (CAL) setzt bei ihren Expansionsplänen auf Airbus. Wie der Flugzeugbauer mitteilte, ist eine Absichtserklärung zur Bestellung von 11 Flugzeugen des Typs A321neo unterzeichnet worden. Zudem will die CAL weitere 14 Flugzeuge dieses Typs bei Airbus ordern. Der Airbus A321 gehört zur A320-Familie von Airbus. Diese zählt zu den am häufigsten produzierten Modellen des Konzerns.

Accipiter Holdings kauft 20 Airbus A320neo

Die Leasinggesellschaft Accipiter Holdings kauft bei Maschinen des Typs A320neo. Wie Airbus anlässlich der Luftfahrtmesse in Le Bourget mitteilte, ordert Accipiter, eine Tochtergesellschaft der CK Asset Holdings, 20 Maschinen dieser Bauart. Die A320-Familie von Airbus gehört neben der Boeing 737 zu den meistverkauften Flugzeugen weltweit. Airbus bietet das Flugzeug auch mit sparsameren Triebwerken (new engine option) an.

American Airlines ordert 50 Airbus A321XLR

Zudem hat Airbus von American Airlines einen Auftrag für 50 Maschinen des den neuen Langstreckenfliegers A321XLR erhalten. Im Rahmen der Order werde ein Vertrag für 30 A321neo in das neue Modell umgewandelt. Zudem werden 20 neue Maschinen der A321XLR bestellt, wie der europäische Flugzeughersteller anlässlich der Luftfahrtmesse in Paris mitteilte.

Die neue A321XLR hat eine größere Reichweite als das Basismodell A321neo, die sich in den vergangenen Jahren äußert gut verkauft hat. Mit der A321XLR sollen Fluggesellschaften ohne Zwischenstopp von der US-Ostküste bis zu großen europäischen Zielen fliegen können.

SYDNEY/FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Naiyyer / Shutterstock.com, Airbus Group