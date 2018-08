"New World": Amazon bringt eigenes MMORPG auf den Markt

Amazon 1.641,07 EUR 0,07% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

Nachdem im Oktober 2016 eine erste Ankündigung für ein MMORPG aus dem Hause Amazon erschien, war es still geworden rund um das Thema Online-Rollenspiel. Doch die Amazon Game Studios arbeiten seit Jahren an dem Spiel - nun sind erste Details aufgetaucht. So ist kürzlich sogar eine offizielle Website online gegangen, die den Namen "New World" verriet, und auch für einen Alpha-Test können sich Interessierte von nun an vormerken lassen.

"New World" aus dem Hause Amazon

MMORPG steht für Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, also ein Computer-Rollenspiel, welches ausschließlich über das Internet gespielt werden kann.

"New World" spielt im Amerika des 17. Jahrhunderts - es geht darum, die "neue Welt" zu erkunden. Neben übernatürlichen Kreaturen ist auch Magie fester Bestandteil des Spiels. Bei Amazons MMORPG gilt es, verschiedene Ziele zu erreichen. So können sich Spieler beispielsweise mit Mitspielern zusammentun, um gemeinsam eine Festung zu errichten oder im Grenzland eigene Gebiete zu erobern. Aus Rohstoffen können Waffen, Ausrüstungsgegenstände und vieles mehr hergestellt werden. Im Kampf gegen Feinde geht es letztlich darum, Territorien einzunehmen und zu halten, um anschließend dort neue Basen zu errichten. Diese machen schließlich den Zugriff auf mächtigere Waffen möglich.

Der Fokus des Spiels liegt auf PVP, also Player versus Player. Dabei wird selbst gezielt, aktiv zugeschlagen und ausgewichen. Die Charakterentwicklung erfolgt über frei wählbare Skills. Pro Server können etwa 1.000 Spieler zur gleichen Zeit spielen.

Ein Starttermin für die Alpha-Phase oder ein Veröffentlichungstermin sind bislang allerdings noch nicht erschienen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com