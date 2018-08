Gerätefamilie bekommt Zuwachs: Neues Amazon-Gerät soll "Frank" heißen

Amazon 1.626,00 EUR -0,54% Charts

Amazon will das Wohnzimmer durch seine Geräte und Dienste besetzen. Mit eigenen Film- und Serienproduktionen, und Investitionen in TV-Shows und Live-Sport möchte sich der Konzern von Streaming-Diensten wie Netflix abheben. Amazon Prime-Mitglieder zahlen jährliche oder monatliche Gebühren für Versandrabatte, Videos und andere Vergünstigungen. Kunden, die sich Amazon-Videoinhalte ansehen, geben mehr für andere Unternehmensangebote aus und erneuern ihre Mitgliedschaft am wahrscheinlichsten.

Das meistverkaufte Produkt Amazons ist der Fire TV und dieser soll nun durch "Frank" ergänzt werden.

Kommt der Videorecorder zurück ins Wohnzimmer?

Wie eine Person, die mit den Plänen des E-Commerce-Riesen vertraut ist, gegenüber "Bloomberg" erklärt hat, sei Amazon mitten in der Planung für einen digitalen Videorecorder. "Frank", wie das Projekt intern genannt wird, soll TV-Sendungen aufnehmen und anschließend auf das Smartphone streamen.

Der digitale Festplattenrecorder soll einen internen physischen Speicher haben und mit den bereits verfügbaren Fire-TV-Boxen verbunden werden. Die Fire-TV-Boxen können zwar schon Live-Fernsehprogramme streamen, diese jedoch bislang nicht aufnehmen oder abspeichern. Ob und wann "Frank" ins Sortiment kommen soll, steht noch nicht fest. Angeblich wird auch "Frank" wie die Echo-Lautsprecher in der Entwicklungsabteilung Lab 126 gebaut, wo unter anderem auch an einem Heimroboter, "Project Vesta", gearbeitet wird, so der Informant gegenüber "Bloomberg".

Außerdem soll dem Insider zufolge auch ein Update für den Fire-TV-Stick, die abgespeckte Version der Fire-TV-Box, in den Startlöchern stehen. Konkrete Informationen gäbe es zwar noch nicht, aber die Software solle eine Generalüberholung bekommen.

Die Konkurrenz ist besorgt

Mit der Bekanntgabe einer möglichen Einführung von "Frank" hat Amazon auch die Konkurrenz TiVo wachgerüttelt. Am US-Markt ist TiVo der führende Anbieter für Festplatten-Set-Top-Boxen. Die Aktie des Konkurrenten musste daraufhin einen Kursrutsch hinnehmen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com