Apple pimpt wohl seinen Apple TV auf - Marktstart noch 2020?

• Apple TV 4k-Nachfolger könnte im Spätherbst vorgestellt werden• Deutlich mehr Speicher erwartet• Kinder-Modus geplant Apple -Fans können sich voraussichtlich noch 2020 auf eine neue Version von Apples Set-Top-Box Apple TV freuen. Während man bisher davon ausgegangen war, dass der aktuelle Apple TV nur ein Facelift bekommen soll, gibt es erste Gerüchte, dass Apple es nicht bei einem Upgrade der Hardware belassen will.

Mehr Speicher und schnellerer Prozessor

Wie das Tech-Portal "The Verifier" berichtet, soll die 6. Generation der Set-Top-Box voraussichtlich 2020 auf den Markt kommen. Voraussichtlich könnte der Techkonzern die neue Hardware im November oder Dezember vorstellen - damit wäre das Gerät pünktlich zum Weihnachtsgeschäft im Handel.

Dem Vernehmen nach soll Apple seinem neuen Gerät ein kräftiges Speicherupdate verpassen: Die Grundversion soll nicht mehr mit 32 GB sondern vom Werk aus mit 64 GB ausgeliefert werden. Auf Wunsch sei auch ein Modell mit einer Speicherkapazität von 128 GB verfügbar, heißt es in dem Bericht weiter. Damit ließen sich auf dem Gerät mehr Inhalte oder Spiele speichern.

Auch prozessortechnisch wird Apple seine neue Set-Top-Box möglicherweise besser ausstatten: So könnte das Unternehmen der neuen Generation des Apple TV seinen hauseigenen A11 oder A12-Prozessor spendieren.

Kommt der Kinder-Modus?

Zudem will das Portal in Erfahrung gebracht haben, dass Apple einen neuen Kindermodus plant. Dieser soll es Eltern ermöglichen, separate Kinder-Konten zu erstellen, mit denen es möglich sein soll, Inhalte und Anwendungen für den Nachwuchs freizugeben oder zu sperren.

Und auch Screen Time wird für tvOS verfügbar sein, glaubt das Portal. Damit können User ihr eigenes Nutzerverhalten - und das ihrer Kinder - im Blick behalten.

Am Design des Geräts wird Apple dem Vernehmen nach aber wohl keine Anpassungen vornehmen, so dass die neue Hardware im Look des Apple TV 4k daherkommen dürfte.



