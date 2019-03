Zum halben Preis: Testphase des neuen Netflix-Abos für Smartphone-Nutzer

Der Streaming-Dienst sieht in vielen Ländern noch Luft nach oben. Deshalb testet Netflix in Indien derzeit ein Modell, bei dem die Nutzer den Dienst nur mobil nutzen können, dafür aber auch nur die Hälfte vom üblichen Preis zahlen. Indien eignet sich für diese Testphase sehr gut, da es eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde ist. Mehr als 1,3 Milliarden Menschen leben dort und stellen somit auch potenzielle User dar.

Markt mit Potenzial

Oft experimentieren Streaming-Anbieter mit diversen Tests und speziellen neuen Angeboten, um Kunden für sich zu gewinnen und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Netflix fokussiert sich nun auf das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung: Indien. Mit seiner Großzahl an Einwohnern zählt Indien auch zu einem der größten Handymärkte. Es wurde festgestellt, dass die Menschen dort, wie in vielen anderen asiatischen Ländern, das Film- und Fernsehangebot und somit auch Streaming-Dienste, in erster Linie auf ihren Mobilgeräten abrufen. In Indien sind Netflix und Co. noch in ihren Anfängen. Um also auch hier so viele Menschen wie möglich zu erreichen und oben bei den Nutzerzahlen zu stehen, will der Anbieter auf die speziellen Anforderungen des Markts eingehen.

Neues Angebot für mehr Attraktivität

Hierzulande klingen diese Netflix-Gebühren verlockend günstig. In Indien steigt der Streaming-Dienst mit seinem Sonderangebot aber trotzdem noch in einer Preislage oberhalb der Konkurrenz ein. Für den normalen Tarif zahlen Kunden dort umgerechnet etwa 6,40 Euro - für das Modell für Mobilgeräte entsprechend also etwa 3,20 Euro. Der indische Anbieter Hotstar und Amazon Prime Video dagegen verlangen nur etwa zwei Euro. In Malaysia startete Netflix bereits letztes Jahr ein vergleichbares Modell. In Zukunft soll dieses Modell auch noch in weiteren Ländern getestet werden. Diese wollte das Unternehmen aber noch nicht bekanntgeben.

Zudem könnte der Streaming-Anbieter die monatliche Mindestlaufzeit in solch einem Test-Angebot kürzen. "Wir suchen immer nach Wegen, um Netflix angenehmer und zugänglicher zu machen. Wir werden verschiedene Optionen in ausgewählten Ländern testen, in denen Mitglieder z.B. Netflix auf ihrem mobilen Gerät für einen niedrigeren Preis sehen und in kürzeren Zeiträumen abonnieren können", so ein Sprecher des Unternehmens gegenüber Variety. Der Streaming-Dienst passt sich in Indien aber nicht nur über diese Eckdaten dem Markt an. Er investierte vor allem im letzten Jahr groß in Netflix-Eigenproduktionen und plant auch in Zukunft das Angebot für den indischen Markt auszuweiten.

Ob dieses Modell den gewünschten Erfolg bringt, bleibt abzuwarten. Ebenfalls unklar ist, ob das Angebot überhaupt über die Testphase hinaus bestehen bleibt und ob es auch den Sprung auf den europäischen Markt schaffen wird. Diese Modelle bietet Netflix oftmals speziell für Staaten, in denen das Unternehmen bisher noch keine großen Erfolge verbuchen konnte an. Während an bestimmten Märkten die Preise durch das neue Modell auf Probe gesenkt werden, wurden sie in den USA für die üblichen Abo-Angebote erhöht. Ob dies Auswirkungen auf den deutschen Markt haben wird bleibt abzuwarten. Hierzulande wurden die Preise das letzte Mal im Oktober 2017 angehoben. Es befinden sich aber bereits neue Preis-Modelle in einer Testphase.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix