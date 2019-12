Stärkstes Jahr seit 1997 möglich: Wie weit kann die Weihnachtsrally die US-Börsen tragen?

• 2019 könnte das beste Aktienjahr seit 1997 werden• Weihnachtsrally in den USA lässt auf neue Rekorde hoffen• Gegenwind droht von der Handelsfront

US-Anleger haben in diesem Jahr immer neue Rekorde gesehen. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones als auch der S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq haben sich zu immer neuen Höhen aufgeschwungen und Investoren satte Gewinne beschert. Im Dezember könnte eine Weihnachtsrally den Märkten noch einmal Schwung verleihen.

Dezember traditionell starker Börsenmonat

Der letzte Monat des Jahres ist an den US-Börsen traditionell stark, wie ein Blick auf die Börsenhistorie beweist. Nach einem bereits jetzt starken Jahr 2019 hoffen Anleger daher auf eine Fortsetzung der Rally am US-Aktienmarkt. Die Aussichten dafür sind gar nicht so schlecht, wie Analysten glauben.

Eine Weihnachtsrally, die in den letzten Handelstagen des Jahres einsetzt, beschert den US-Börsen durchschnittlich gesehen starke Gewinne. Sollte das in diesem Jahr auch geschehen, könnte die bereits jetzt deutlich positive Performance der Märkte aus 2019 das stärkste Börsenjahr seit dem Ende der 90-er Jahre machen, betont "Marketwatch".

Lindsey Bell, Chief Investment Strategist bei Ally Invest, bestätigt diese Einschätzung: "Der Dezember war in der Vergangenheit ein starker Monat für Aktien", so die Expertin gegenüber dem Portal. "Abgesehen von einem exogenen Schock wie einer Zinserhöhung der Fed oder Handelsnachrichten sollte der Dezember dieses Muster wiederholen."

Zur Begründung ihrer positiven Einschätzung zog die Expertin die Auszahlung von Boni heran. Viele Anleger würden diese zum Jahresende erhalten, es gebe daher "also ein bisschen mehr Geld auf dem Markt". Hinzu käme die positive Grundstimmung der Anleger zur Weihnachtszeit: "Die Leute sind gut drauf, kaufen ein und geben Geld aus, denken über die Urlaubszeit nach, ohne über den Verkauf von Aktien nachzudenken".

Gegenwind droht von der Handelsfront

Ein Stolperstein für einen weiteren Aufstieg der US-Aktienmärkte könnte unterdessen der Handelskrieg sein, der die Märkte bereits seit mehr als einem Jahr begleitet. Auf Nachrichten zu möglichen Fortschritten oder Rückschlägen in den Verhandlungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften USA und China haben Anleger im Jahresverlauf immer wieder empfindlich reagiert. Jüngst hatte es wieder eine Annäherung zwischen den beiden Parteien gegeben, so dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass die für den 15. Dezember angekündigten US-Sonderzölle auf chinesische Waren im Wert von 160 Milliarden Dollar doch noch vermieden werden können. Gibt es bis zu diesem Zeitpunkt aber keine Einigung, ist an den Märkten mit Turbulenzen zu rechnen - die eine Weihnachtsrally verhindern und sogar die Jahresperformance der US-Börsen deutlich schmälern könnten.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pressmaster / Shutterstock.com, Patrick Poend / Shutterstock.com