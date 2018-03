Nemetschek-Aktie gewinnt: Weiteres Wachstum angepeilt

Im laufenden Jahr sieht das Unternehmen ein Umsatzplus von 396 Millionen auf 447 bis 457 Millionen Euro, wie Nemetschek am Donnerstag in München mitteilte. Die operative Marge (Ebitda) soll trotz Investitionen im vom Unternehmen definierten Zielkorridor von 25 bis 27 Prozent verbleiben. 2017 erreichte das Unternehmen 27,3 Prozent. 2020 strebe Nemetschek dann einen Konzernumsatz von mehr als 600 Millionen Euro an.

Das Unternehmen hatte bereits Anfang Februar vorläufige Zahlen vorgelegt. Der Jahresüberschuss stieg um knapp 60 Prozent auf knapp 75 Millionen Euro. Wie bereits bekannt, sollen die Aktionäre mit 0,75 Euro je Aktie eine gut 15 Prozent höhere Dividende erhalten.

Die Aktien von Nemetschek haben infolge des positiv aufgenommenen Geschäftsausblicks am Donnerstag ein Rekordhoch erklommen. Sie schnellten bis auf 93,50 Euro nach oben. Am Nachmittag führten sie den Technolgoiewerte-Index TecDAX mit einem Plus von noch 8,76 Prozent auf 89,35 Euro an. Auf Sicht von zwölf Monaten summiert sich das Plus auf rund 75 Prozent.

"Die Investoren lassen sich vom langfristigen Ausblick inspirieren", erklärte Frederik Altmann vom Alpha Wertpapierhandel. Das anvisierte Umsatzwachstum auf mehr als 600 Millionen Euro im Jahr 2020 - ohne größere Zukäufe - zeige eine überraschend gute, anhaltende Dynamik beim Spezialisten für Bausoftware. "Wenn man in dem Sektor engagiert sein will, scheint Nemetschek aktuell die bessere Alternative zu sein im Vergleich zum Kontrahenten RIB Software."

Auch Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank zeigte sich von den Wachstums- und Margenaussichten von Nemetschek angetan. Sie weckten bei vielen Investoren die Kauflust. "Bei dem Unternehmen läuft es rund", so der Experte.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Nemetschek Group