Trotz juristischen Gegenwinds aus dem Obersten Gerichtshof haben die USA neue weltweite Zölle in Höhe von 10 Prozent in Kraft gesetzt.

In den USA sind neue weltweit geltende Zölle in Höhe von 10 Prozent in Kraft getreten. US-Präsident Donald Trump hatte bereits am vergangenen Freitag eine entsprechende Ausführungsbestimmung unterzeichnete, die um Mitternacht Washingtoner Zeit (6.00 MEZ) in Kraft getreten ist. Noch am Wochenende hatte Trump zwar gedroht, den Satz auf 15 Prozent anzuheben. Hierzu gibt es aber noch keine entsprechende Anordnung.

Das Weiße Haus arbeitet laut einem Regierungsbeamten an einer formellen Verordnung, die den globalen Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen wird, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Zeitplan für die Umsetzung dieser höheren Abgabe sei noch nicht endgültig festgelegt, sagte der Beamte, der nicht genannt werden wollte.

Der Oberste Gerichtshof hatte am Freitag viele Zölle Trumps einkassiert. Das hält den US-Präsidenten aber nicht von seinem aggressiven Vorgehen gegen Handelspartner ab. Er hatte die neuen Zölle umgehend angekündigt.

