Netflix plant einen Coup in einem neuen Geschäftsbereich

Der Druck auf Netflix wächst: Immer mehr Streaming-Anbieter tummeln sich auf dem Markt, weshalb Netflix nach Alternativen für weitere, lukrative Einnahmequellen sucht. Zwar steht der kalifornische Konzern nach wie vor an der Spitze, doch die Konkurrenz schläft nicht: Disney Apple & Co. wollen Netflix die Top-Position im Streaming-Markt streitig machen. Um künftig nicht mehr nur von Serien und Filmen abhängig zu sein, strebt der Streaming-Gigant daher nun in den Gaming-Markt.

Kampf um die Bildschirmzeit

In einer Nachricht an die Shareholder schrieb das Unternehmen kürzlich: "Mit ‘Fortnite’ konkurrieren wir mehr als mit HBO (und verlieren daran mehr Nutzer)". Denn Menschen, die gerade mit Videospielen beschäftigt sind, werden kaum zur gleichen Zeit auch noch Filme oder Serien schauen. Bei dem Vorstoß in die Videospiele-Industrie gehe es dem Unternehmen darum, "Unterhaltungszeit auf Kosten anderer Aktivitäten zu gewinnen", erklärte daher Netflix-Chef Reed Hastings bei einer Telefonkonferenz mit Investoren. Ein Großteil der Bildschirmzeit solle weiterhin auf Netflix entfallen, so das Ziel des US-amerikanischen Unternehmens.

Zwar sollen Serien und Filme weiterhin das Kerngeschäft des Streaming-Riesen darstellen, aber: "Die Idee ist, dass wir unsere Original-Serien und -Filme nehmen und dann einen Spieleentwickler aus der Branche finden, der genauso leidenschaftlich an diesen Inhalten interessiert ist und eng mit ihnen zusammenarbeitet, um diese Dinge auf authentische Weise in Spiele einzubringen".

Erste Experimente geglückt

Bereits seit einigen Monaten experimentiert Netflix mit interaktiven Inhalten. Bei "Bandersnatch" beispielsweise werden die Zuschauer selbst Teil der Handlung und können diese beeinflussen. Das sei bei Netflix-Nutzern bislang sehr gut angekommen. "Ich finde es interessant zu sehen, wie sich verschiedene Formen der Unterhaltung auf andere Weise auf andere Plattformen übertragen können", merkte Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, an. "Es ist eine aufregende Gelegenheit für uns alle."

Netflix will Fankultur fördern

Schon in den kommenden Monaten sollen nun die ersten Spiele von Netflix auf den Markt kommen: Neben dem Rollenspiel "The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics" seien auch Spiele zur beliebten Serie "Stranger Things" in Entwicklung. "Kurz nach der ersten Staffel von Stranger Things wurde uns klar, dass es sich um ein Phänomen handelt. Es war unser erster Versuch, Konsumgüter und Waren herzustellen. Wir hatten noch nie so etwas getan", sagte Chris Lee, Director für interaktive Spiele bei Netflix, jüngst auf der Games-Messe E3.

"Netflix’ Ambition ist es, die Fankultur rund um seine Serien und Filme mit eigenen Spielen weiter zu fördern", erläuterte ein Netflix-Sprecher gegenüber dem SPIEGEL.



Ob der Streaming-Gigant auch in dieser Branche Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. Allzu lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern, bis die ersten Spiele erscheinen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com, Netflix