30 Prozent Kursplus erwartet: Darum vergibt ein Analyst das höchste Kursziel für die Amazon-Aktie

Amazon 1.732,99 EUR 0,37% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

Eine Kursverdoppelung in einem Jahr und beim Börsenwert ein Abstecher über die Billionen-Dollar-Marke: Für die Amazon -Aktie waren die vergangenen Börsenmonate durchaus ein Erfolg. Viele Analysten glauben daran, dass der Lauf der Aktie auch im nächsten Jahr weitergehen kann. Mit ihrem neuen Kursziel setzen sich die Experten von Stifel nun an die Spitze der Amazon-Bullen.

30 Prozent Kursplus möglich

Stifel-Analyst Scott Devitt hat sein Kursziel für die Amazon-Aktie von 2.020 auf 2.525 US-Dollar angehoben. Damit besteht vom aktuellen Kursniveau aus noch ein Performance-Potenzial von fast 30 Prozent. Damit vergibt der Analyst das höchste Kursziel aller Experten, die die Amazon-Aktie unter Beobachtung haben. Steigt der Anteilsschein tatsächlich in diese Bereiche auf, würde dies eine Marktkapitalisierung von 1,23 Billionen US-Dollar bedeuten.

Devitt verweist dabei insbesondere auf die zu erwartende positive Geschäftsentwicklung bei dem Internetriesen. "Wir unterstützen die Bereiche, in denen Amazon Investitionen tätigt, weil wir daran glauben, dass dies das Unternehmen für weitere Marktanteilsgewinne besser positioniert", so seine Einschätzung. Amazons Führungsrolle in den Bereichen E-Commerce und Cloud-Services sei die Basis für breitere Gewinnmargen, betont er.

Umsatz- und Gewinnerwartungen angehoben

Folgerichtig hob der Experte seine Erwartungen für die langfristige Umsatz- und Gewinnentwicklung von Amazon weiter an. "Amazon ist führend in zwei großen und schnell wachsenden Märkten: E-Commerce und Cloud-Services", schrieb Devitt in einer Mitteilung. Der Konzern habe "ein Händchen dafür, marktbeherrschende Unternehmen von Grund auf aufzubauen, buchstäblich aus dem Nichts. Sie haben jetzt mit Werbung einen neuen Geschäftsbereich - der wird bis 2020 etwa 20 Milliarden Dollar Umsatz machen", erklärte Devitt auf CNBC.

Auch Jefferies weiter zuversichtlich

Erst am Vortag hatte Jefferies seinerseits mit einer Kurszielanhebung von 2.185 auf 2.350 US-Dollar seine optimistische Einschätzung für die Amazon-Aktie unterstrichen. Dabei traut Analyst Brent Thill der Aktie sogar einen Sprung bis auf 3.000 US-Dollar und damit eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar zu.

Auch andere Experten zeigen sich mehrheitlich bullish für die Amazon-Aktie. Experten verweisen dabei immer wieder auf das margenstarke Cloud-Geschäft, aber auch die Anstrengungen des Unternehmens in zahlreichen weiteren Geschäftsbereichen einen Fuß in die Tür zu bekommen.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com