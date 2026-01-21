DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,5%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.950 +0,5%Euro1,1691 ±0,0%Öl65,29 -0,1%Gold4.799 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- US-Börsen letztlich kräftig im Plus -- Trump stoppt Zollpläne -- Netflix, VW, Intel, Kraft Heinz, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Neuer CO2-Preis: Große Unterschiede bei Heizkosten-Anstieg

22.01.26 06:06 Uhr

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Der EU-weit einheitliche CO2-Preis für den Gebäude- und Verkehrssektor wird ab 2028 die Heizkosten in Deutschland und anderen Ländern nur begrenzt belasten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Bertelsmann Stiftung. In Deutschland und anderen Staaten mit bestehendem CO2-Preis würden bei einem angenommenen CO2-Preis von 60 Euro je Tonne die Kosten im Schnitt um 17 Euro pro Jahr und Haushalt steigen, berichtete die Stiftung. In einigen Ländern könnte das Heizen sogar billiger werden, weil der CO2-Preis dort schon jetzt über 60 Euro liegt. In einigen mittel- und osteuropäischen Regionen würden die Heizkosten allerdings spürbar steigen, und zwar durchschnittlich um 100 bis 400 Euro pro Jahr./tob/DP/zb