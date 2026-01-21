Neuer CO2-Preis: Große Unterschiede bei Heizkosten-Anstieg

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Der EU-weit einheitliche CO2-Preis für den Gebäude- und Verkehrssektor wird ab 2028 die Heizkosten in Deutschland und anderen Ländern nur begrenzt belasten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Bertelsmann Stiftung. In Deutschland und anderen Staaten mit bestehendem CO2-Preis würden bei einem angenommenen CO2-Preis von 60 Euro je Tonne die Kosten im Schnitt um 17 Euro pro Jahr und Haushalt steigen, berichtete die Stiftung. In einigen Ländern könnte das Heizen sogar billiger werden, weil der CO2-Preis dort schon jetzt über 60 Euro liegt. In einigen mittel- und osteuropäischen Regionen würden die Heizkosten allerdings spürbar steigen, und zwar durchschnittlich um 100 bis 400 Euro pro Jahr./tob/DP/zb