Anleger setzen bei Disney+ auf Erfolg gegen Netflix

Wie der Konzern mitteilte, gibt es bereits 10 Millionen Abonnenten für den Dienst, der dem großen Widersacher Netflix Konkurrenz machen soll. Analysten zeigten sich in ersten Reaktionen von dieser Zahl positiv überrascht.

Am Vortag hatte schon die Einführung von "Disney+" in den USA den Kurs gestützt und die Aktien mit 1,4 Prozent zum größten Dow-Gewinner gemacht, nun brachte die erste Wasserstandsmeldung zu den Nutzerzahlen den Kurs so richtig in Gang. Zuletzt kletterten die Aktien um 5,8 Prozent auf 146,70 US-Dollar, womit sie wieder Kontakt zu ihrem bisherigen Höchststand von 147,15 Dollar aus dem Juli diesen Jahres aufnahmen.

Die Disney-Aktie war so am Mittwoch der mit Abstand größte Gewinner im Dow - und wohl auch ein wichtiger Antreiber dafür, dass dem Leitindex zwischenzeitlich ein erneuter Rekord gelang. Die Netflix-Anleger dagegen wurden am Mittwoch davon eingeschüchtert. Der Kurs des Streaming-Pioniers sackte an der Nasdaq-Börse um 2,7 Prozent auf 284,30 Dollar ab./tih/he

