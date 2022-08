Uber-Aktie im Plus: Uber baut App mit ÖPNV-Verbindungen aus

Aktien in diesem Artikel Uber 28,82 EUR

Das Angebot startete am Donnerstag in Berlin. Mit der neuen Option "Public Transport" werden für jede Fahrtanfrage neben den üblichen Uber -Vermittlungsoptionen auch die schnellsten ÖPNV-Verbindungen, Fußwege und Umsteigeinformationen angezeigt. Die neue Option zur Routenplanung verwende dafür Echtzeit-Informationen zu den Berliner Tram-, Bus- sowie S- und U-Bahn-Linien und zu Zügen im Raum Berlin, teilte das Unternehmen mit.

Mit der Uber-App können Fahren mit verschiedenen Mietwagen-Typen oder Taxi, aber auch E-Scooter und E-Bikes gebucht werden. Die ÖPNV-Strecken werden nun als Alternative angezeigt. Die dafür notwendigen Tickets müssen aber an anderer Stelle erworden werden. Langfristig strebe man aber an, eine Ticket-Buchung möglich zu machen, sagte ein Uber-Sprecher. Zuvor hatte Uber auch in London, Paris, Brüssel, Lissabon und Zürich die ÖPNV-Routenplanung in der eigenen App integriert.

Die Uber-Aktien notiert im Handel an der NYSE zwischenzeitlich 1,03 Prozent fester bei 29,01 US-Dollar.

BERLIN (dpa-AFX)

