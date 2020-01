Nach Cybertruck-Panne: Tesla-Chef Elon Musk steigt ins T-Shirt-Geschäft ein

Aktien in diesem Artikel Tesla 519,80 EUR

6,41% Charts

News

Analysen

• Elon Musk nimmt Tesla nach Cybertruck-Panne selbst aufs Korn• Shirts mit zerstörter Cybertruck-Scheibe als Motiv kommen in den Shop• Musk hat bereits Erfahrung im Merchandise

Im November 2019 musste der Elektroautobauer Tesla bei der offiziellen Präsentation seines Cybertrucks eine herbe Schlappe einstecken: Das als kugelsicher beworbene Panzerglas der beiden Scheiben des Pickup-Trucks hielt einem öffentlichen Test nicht stand. Eine Stahlkugel, die Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen gegen die Scheiben warf, hinterließ an beiden Scheiben des Trucks tiefe Einschläge.

Wer den Schaden hat…

Firmenchef Elon Musk beeilte sich, eine Erklärung für die Panne zu präsentieren: Seiner Ansicht nach sei bei der Generalprobe die Basis des Glases zu Bruch gegangen, weshalb die Scheiben dem Test bei der späteren Präsentation nicht standhalten konnten.

Viele Twitter-User zweifelten die Erklärung von Elon Musk an und auch einige Unternehmen nahmen den Elektroautobauer auf die Schippe. Neben dem Spielzeughersteller Lego hatte auch der Autobauer BMW kurzfristig die Lacher auf seiner Seite, als die Deutschen auf Kosten von Tesla ihren eigenen BMW X5 Protection VR6 bewarben.

Tesla nimmt sich selbst aufs Korn

Nun hat auch Tesla selbst die Cybertruck-Panne zum Anlass genommen, das Thema nochmals aufzugreifen. Auf seinem Twitter-Account teilte CEO Elon Musk das Bild eines T-Shirts.

Das Motiv des Kleidungsstücks ist der geborstenen Scheibe des Cybertrucks nachempfunden. Der hinterlegte Link führt in den Tesla-Shop, wo man das Shirt, das eigenen Angaben zufolge "von der Cybertruck-Enthüllungsaktion inspiriert wurde", käuflich erwerben kann. 45 US-Dollar kostet das Shirt, dessen Rückseite der Cybertruck-Schriftzug ziert.

Daneben gibt es zwei weitere Produkte mit dem gleichen Motiv: Ein Basecap für 30 US-Dollar und ein Kapuzenpullover, für den Tesla-Fans 90 US-Dollar auf den Tisch legen müssen.

Musk, das Vermarktungsgenie

Es ist nicht das erste Mal, dass Elon Musk mit Merchandise seiner Unternehmen Geld verdienen will. Am eindrücklichsten war seine Vermarktung von Produkten des Tunnelbauers Boring Company. Zunächst hatte er "The Boring Cap" gelauncht, Basecaps, die für 20 US-Dollar das Stück gute Verkaufszahlen erreichten. Nach dem Verkauf von 50.000 Stück löste der Tesla-Chef ein Versprechen ein und brachte daraufhin einen Flammenwerfer auf den Markt, der dem Vernehmen nach ebenfalls stark nachgefragt wurde.

After 50k hats, we will start selling The Boring Company flamethrower - Elon Musk (@elonmusk) 11. Dezember 2017

Nun will Musk also auch für Tesla offenbar eine neue Einnahmequelle erschließen.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chris Saucedo/Getty Images for SXSW, Joe Scarnici/WireImage/Getty Images