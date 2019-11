Tesla-Chef Musk redet sich raus: Darum hat die Scheibe des Cybertrucks nicht gehalten

Aktien in diesem Artikel Tesla 300,00 EUR

• Präsentations-Panne bei Cybertruck bringt Elon Musk in Erklärungsnot• Vorschlaghammer soll an dem Desaster schuld sein• Twitter-Community zweifelt

Die von langer Hand vorbereitete öffentliche Präsentation von Teslas Cybertruck verlief nicht ganz nach Elon Musks Geschmack. Als Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen eine Metallkugel gegen die Scheibe warf, um die enorme Festigkeit des Tesla-Panzerglases zu beweisen, ging die Scheibe zu Bruch - auch ein zweiter Wurf auf die hintere Scheibe brachte das gleiche Ergebnis.

Tesla-Chef Elon Musk beeilte sich zu versichern, dass bei der Generalprobe alles geklappt hätte und stellte seinerseits ein Video ins Netz, das zeigt, wie die Scheiben den Testwurf von von Holzhausen aushalten.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz - Elon Musk (@elonmusk) 23. November 2019

Deshalb gingen die Cybertruck-Scheiben zu Bruch

Inzwischen hat Musk auch eine Erklärung parat, wieso die Demonstration bei der offiziellen Cybertruck-Präsentation schief ging. Auf Twitter erklärte er, von Holzhausen hätte mit einem Vorschlaghammer zwei Mal auf die Fahrertür geschlagen, was die Basis des Glases zu Bruch gehen ließ. Daher sei es der Scheibe nicht möglich gewesen, der Metallkugel Stand zu halten:

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time … - Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Twitter-Community skeptisch

Doch bei Twitter kauften viele User die Erklärung von Elon Musk nicht ab. Ein User kommentierte: "Hätte die Tür den Aufprall weniger auf das Glas übertragen, wenn sie Schaden genommen hätte? Ich frage für jeden Ingenieur auf der ganzen Welt. Außerdem sind beide Fenster gebrochen, aber es wurde nur an eine Tür geschlagen - das erklärt die Sache also nicht".

Do you think if the door crumpled it would have transferred less of the impact to the glass?



Asking for any engineer literally anywhere.



Also you broke both windows but only hammered one door so this doesn't explain it. - TeslaQQ (@QqTesla) November 25, 2019

Ein anderer User sah sogar ein mögliches Sicherheitsrisiko. Diebe wüssten jetzt jedenfalls, wie sie in einen "supersicheren Truck" einbrechen könnten:

Both windows? He didn't hit the back door. Also, now thieves will know how to break into my super strong truck now... pic.twitter.com/vwnIvuK4m8 - ATX-MART (@ATX_fight_club) November 25, 2019

Die Präsentationspanne hat nicht nur viele Twitter-User sondern auch den deutschen Autobauer BMW auf den Plan gerufen, der sich seinerseits einen Seitenhieb auf Tesla nicht verkneifen konnte. Dessen ungeachtet haben die Tesla-Fans den Cybertruck aber mit großen Vorschusslorbeeren bedacht: 200.000 Vorbestellungen soll Tesla in den ersten Tagen nach der Präsentation eingesammelt haben. Inzwischen dürften noch ein paar mehr dazu gekommen sein.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla