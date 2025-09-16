New Yorker Konjunkturindex fällt unerwartet deutlich

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im September entgegen den Erwartungen gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts fiel auf minus 8,7 (Vormonat: plus 11,9) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang des Index prognostiziert, allerdings nur auf plus 4,5 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.

Die Indexkomponente für den Ordereingang fiel auf minus 19,6 (plus 15,4) Punkte, die für die Beschäftigung auf minus 1,2 (plus 4,4) und die für die erzielten Preise auf plus 21,6 (plus 22,9) Punkte.

Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.

Wer­bung Wer­bung

Website: http://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview.html

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 09:03 ET (13:03 GMT)